Bleus : l'heure des retrouvailles

Karim Benzema est arrivé le premier, bien avant l'heure fixée par Didier Deschamps. "Je suis arrivé avec une heure d'avance. On a grandi avec cette Coupe du monde. Comme je l'ai dit : fierté de pouvoir être dans le groupe" dit l'attaquant de l'équipe de France. La montée des marches de Clairefontaine, c'est là où tout commence. Tenues sobres et classiques pour les uns, look coloré et tendance pour les autres. Mais avant d'enfiler le survêtement, la joie et la chaleur des retrouvailles. Mais avant de s'envoler pour le Qatar dans deux jours, Didier Deschamps a décidé de convoquer un renfort de dernière minute. Le fils d'un champion du monde 1998. Dans la famille Thuram, Marcus, 25 ans, fils de Lilian. Avec lui, les Bleus seront donc 26 au Qatar. "Il y en a que je n'avais pas vu il y a un certain temps. Donc, ça fait du bien. très heureux, très grande surprise" dit-il. Parmi les joueurs présents, quelques convalescents et déjà un forfait, Presnel Kimpembe, blessé au talon d'Achille a été remplacé par Axel Disasi. Lundi après-midi, dans les coulisses de Clairefontaine, nous avons rencontré la capitaine des Bleus. Pendant la compétition, ses coéquipiers et lui envisagent une action symbolique pour défendre les droits humains. "Quelque chose sera fait. Quelque chose sera mis en place. Vous serez tenu au courant en temps et en heure" déclare Hugo LLoris. Dans huit jours, les Bleus entreront en lice avec un premier match face à l'Australie. TF1 | Reportage J.M Bagayoko, B. Hacala, H. Massiot