Bleus : une nouvelle page s'ouvre-t-elle ?

Abattu au milieu de ses joueurs, à quoi pense Didier Deshcamps ? À cette folle finale perdue ou à son avenir à la tête des bleus ? Il a son destin en main, c'est à lui de décider s'il veut prolonger ou non. Hier soir, c'était peut-être la fin de l'ère Deschamps, débutée il y a dix ans et la fin d'une génération, qui a si souvent brillé en bleu. Olivier Giroud, 36 ans, recordman de but en équipe de France, Steve Mandanda, 37 ans, gardien numéro deux et cadre du vestiaire. Et le capitaine Hugo Lloris, 35 ans, à son actif 145 sélections, c'est un record. Il pourrait lui aussi finir sa carrière internationale, sur une défaite en finale. À 23 ans, ce monstre de talent ressemble de plus en plus au patron des Bleus, avec à ses côtés ceux dont la France a découvert les visages et le talent. Comme Randal Kolo Muani, Aurélien Tchouaméni et tant d'autres. Enfin, il y a les cadres historiques, tels que Raphaël Varane et Antoine Griezmann. Ils seront sûrement là pour le prochain match dans trois mois, pour l'Euro dans un an et demi. Mais pour la prochaine Coupe du monde dans quatre ans, ce n'est pas sûr. TF1 | Reportage T. Jarion, T. Gippet