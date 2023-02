Blizzard géant sur les États-Unis

Un policier lève les yeux au dernier moment et ce réflexe lui permet d'éviter, in extremis, la sortie de route d'un camion. Depuis plusieurs jours, sur une bonne partie des États-Unis, les conditions de circulation sont particulièrement difficiles. La visibilité est quasi nulle et le blizzard rend les routes très glissantes. Un chauffeur de poids lourd a fait les frais du mauvais état de la route. D'autres plus prudents ont préféré passer la nuit dans leur camion. Ils sont stationnés sur le parking d'une station-service du Wisconsin. "On était en train de dîner et l'état des routes a commencé à se dégrader. On s'est dit, ça ne vaut pas le coup, passons la nuit ici en sécurité", explique l'un d'entre eux. Presque un million de foyers américains se sont retrouvés sans électricité. Pas loin de 2 000 vols ont été annulés aujourd'hui. Dans le Dakota du Sud et le Minnesota, malgré le travail des déneigeuses, de nombreux écoles sont fermées. Quelques flocons tombent même dans le sud de la Californie et les hauteurs de Los Angeles. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Poupon