Blocage des ports : quelles conséquences économiques pour la France ?

Pendant 72 heures, marins, dockers, agents portuaires et ouvriers de la réparation navale au port de Marseille ont une nouvelle fois planté le piquet de grève. En conséquence, des fils de camions se sont créés, des dizaines de familles attendent de partir vers l'Algérie, et onze bateaux de croisière ont préféré faire escale ailleurs. On compte 35 000 visiteurs en moins depuis le début de la grève. Ces blocages répétés commencent également à coûter cher aux transporteurs.