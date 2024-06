Blocages, barrages : nouvelles actions des agriculteurs

Tout au long de la frontière franco-espagnole, c’est la même scène. Des dizaines de convois d'agriculteurs prennent la route avec un objectif. En quelques minutes, un barrage filtrant est improvisé sur l’autoroute A63, plus aucun camion ne peut plus circuler. La mobilisation est inédite, car de l’autre côté de la frontière, les agriculteurs espagnols manifestent de leur côté. Il s’agit d’une action commune, devant des automobilistes plutôt acquis à leur cause, prêts à patienter s’il le faut. Au total, on recense sept points de blocage le long de la frontière. Sur les barrages, les agriculteurs s’organisent, car ils s'apprêtent à y passer la nuit, 24 heures de manifestation avant de rentrer dans leurs exploitations. TF1 | Reportage C. Diwo, H. Villate, A. Erhel