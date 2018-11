Blocages et barrages : ces professionnels excédés par les "gilets jaunes"

Les blocages des "gilets jaunes" ont déjà duré quatre jours et leurs conséquences sur l'économie sont flagrantes. Dans le secteur de la grande distribution par exemple, les hypermarchés ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 35% rien que samedi 17 novembre 2018. Face à la situation, des commerçants ont tenté de négocier avec les manifestants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.