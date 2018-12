Blocages des gilets jaunes : des entreprises en difficulté

Au-delà des stations-service, c'est toute notre économie qui est aujourd'hui perturbée à cause des blocages. Les entreprises dans le domaine de la grande distribution, du commerce et du transport de marchandises tournent au ralenti. Les pertes seraient d'un milliard d'euros depuis le début du mouvement des "gilets jaunes". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.