Blocages, grèves : cortèges nombreux mais moins fournis

Partout dans le pays, les manifestants sont moins nombreux, les cortèges plus clairsemés. À Lyon (Rhône), ils étaient 22 000 le jeudi 23 mars. Ils sont 12 500 aujourd'hui 28 mars, selon la police, mais déterminés à tenir coûte que coûte. La banderole de tête est ciblée contre la réforme des retraites. Certains sont là pour ça, mais pas qu'eux. Il y a aussi des assistants sociaux qui luttent contre l’inflation, le 49.3 … À Paris, les chiffres baissent également, 119 000 le jeudi 23 mars, 93 000 aujourd'hui, selon la préfecture de police. Mais on croise plus de jeunes qu'avant. Des manifestations moins denses, mais des blocages syndicaux en forme d'actions coup de poing. À Frontignan, près de Montpellier (Hérault), le pire a été évité ce mardi fin d'après-midi. Un incendie s'était déclaré près d'habitations en marge du blocage d'une raffinerie. Les manifestants ont interrompu la circulation sur la départementale. Même procédé sur les rocades de plusieurs grandes villes, comme à Caen (Calvados). Près de Lille (Nord), les syndicats de routiers ont empêché l'accès au centre de transport, et donc les livraisons. Des dizaines de collèges et lycées étaient à nouveau bloqués. Mais les grévistes sont nettement moins nombreux, selon les chiffres de l'Éducation nationale, 8.37% contre 21,41% jeudi dernier. On constate la même baisse à la SNCF, 16.5% de grévistes contre 25% le 23 mars selon les syndicats. La prochaine mobilisation est déjà annoncée pour jeudi 6 avril prochain. TF1 | Reportage J. de Francqueville, S. Prez, L. Attal