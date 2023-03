Blocages, manifestations : qui sont ces Français qui se mobilisent ?

Une manifestation improvisée, en mouvement, a eu lieu ce mardi à Paris. On y retrouve des lycéens et des universitaires très jeunes. Après plusieurs jours de mobilisation, ils rejoignent maintenant les cortèges, de façon plus visible. "Il faut que la jeunesse s'approprie le mouvement, y participe aux côtés des travailleurs pour construire quelque chose", déclare une manifestante. Ils sont plus d'un millier dans la capitale ce soir, quelques centaines à Rennes. Les universités de Toulouse, Bordeaux et Aix-Marseille se sont aussi mises en grève dans la journée. "On trouve qu'on n'est plus trop dans une démocratie et que c'est un peu grave ce qui est en train de se passer", explique une étudiante. Les syndicats, eux, continuent les actions coup de poing sur les périphériques de Lyon et Nantes, ce matin. À Rennes, une vingtaine d'enseignants et aides-soignants se sont levés à 4h du matin pour bloquer la circulation des bus. "On ira jusqu'au bout. On veut le retrait de cette réforme", nous confie Magali Redouté, aide-soignante - Syndicat Sud. TF1 | Reportage B. Christal, I. Bornacin, M. Pujol