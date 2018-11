Blocages et travail : comment les "gilets jaunes" s'organisent-ils ?

Comment exprimer sa colère lorsqu'on est artisan, salarié ou chef d'entreprise ? Des gilets jaunes ont trouvé une astuce pour continuer la mobilisation. Sur les routes, ils roulent à 20 km/h et bloquent une cinquantaine de voitures derrière eux. Ils partagent donc leur journée entre leur atelier, leur bureau et les manifestations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.