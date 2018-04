Blockchain : comment cette technologie contribue-t-elle à améliorer la confiance des consommateurs ?

Cela fait partie des nouveaux mots de vocabulaire que l'on croise sans forcément en comprendre le sens. La blockchain est une technologie qui permet de stocker et de transmettre des informations. Présentée comme une véritable révolution technologique, elle pourrait bouleverser notre paysage économique. Grâce à cette invention, il sera bientôt possible de savoir d'où viennent exactement nos aliments. Les appellations farfelues ou mensongères ne seront donc plus possibles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.