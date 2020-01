Bloctel, le système pour bloquer les démarcheurs téléphoniques, un échec ?

Chaque foyer reçoit en moyenne quatre de ces appels par semaine et presque la moitié est importunée tous les jours. L'inscription sur le site de Bloctel est censée bloquer ces appels indésirables. Mais la plateforme n'arrive pas à traiter toutes les réclamations. Les sanctions existent, mais elles sont peu dissuasives, 75 000 euros d'amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.