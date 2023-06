Bloqués deux heures sous terre : que s’est-il passé ?

Des passagers à bout de nerfs, assis à même le sol. Certains sont restés bloqués deux heures dans des rames bondées et une atmosphère suffocante. Sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit une scène surréaliste d’embouteillage dans un tunnel. Au mépris du danger, des dizaines de voyageurs longent le rail pour regagner les quais par leur propre moyen. Que s’est-il passé mercredi soir sur la ligne 4 du métro parisien, entre Montparnasse et la porte d’Orléans ? Tout commence à 18 heures. Un incident de signalisation ralentit le trafic. À 18h42, un passager coince son sac dans une porte. Le signal d’alarme est tiré. À 19h24, cinq rames sont bloquées sous terre après une avarie. Et ce n’est qu’entre 19h45 et 21h30 que les passagers sont enfin évacués. Critiquée pour la lenteur de son intervention, la RATP a présenté ses excuses, et se justifie. Une enquête interne devra faire la lumière sur la cause de ces incidents. TF1 | Reportage J. Roux, C. Yousfi, J.Y. Chambay