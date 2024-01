Porte d'un Boeing 737 MAX 9 arrachée : peut-on éviter de voler sur ces appareils ?

Ce n'est pas l'information la plus facile à trouver. Sur les écrans géants ou sur les billets, il y a bien l'heure de départ, la compagnie, la porte d'embarquement, mais le modèle d'avion est souvent absent. Alors, où chercher ? L'information se trouve le plus souvent sur votre mail de réservation. Une famille qui part en Inde vérifie, c'est un Boeing 787. Elle est rassurée, ce n'est pas la dernière version du 737 max, le tout nouveau Boeing, dont une porte vient de s'arracher en plein vol. D'ailleurs, il est impossible de croiser ce modèle dans les aéroports français, ils sont tous cloués au sol pour inspection. En revanche, les versions les plus anciennes du 737 max sont toujours en service, alors même que les problèmes techniques et les accidents s'accumulent. Parmi les compagnies qui utilisent des 737 max en Europe, on a en tête Ryanair, dont c'est l'avion favori. Tous les sites de réservations ne donnent pas l'information sur le modèle d’avion, parfois il est indiqué, mais au dernier moment, une compagnie aérienne peut changer d'appareil. En cas de changement de dernière minute, vous pouvez toujours refuser d'embarquer, mais rien n'oblige la compagnie à vous remplacer le billet. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Laurent, P. Rousset