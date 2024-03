Boeing : la série noire continue

Un Boeing 777 vient à peine de décoller de San Francisco, quand soudain, une roue se détache du train d'atterrissage, et tombe dans le vide. La pièce de 120 kilos écrase une voiture, puis finit sa course au beau milieu du parking de l'aéroport. Par miracle, personne n'est blessé. L'incident est loin d'être une première pour le constructeur. Le 20 janvier 2024, à Atlanta (États-Unis), un autre Boeing a lui aussi perdu une roue lors du décollage. Toujours en janvier 2024, une image a fait le tour du monde, la porte d'un 737 qui se décroche en plein vol. Alors, comment expliquer une telle série noire ? "Ces problèmes viennent principalement de la production et du contrôle qualité, qui n'a sans doute pas été fait d'une façon assez précise.", pense Caroline Bruneau, journaliste "Aerospatium". Pour autant, Boeing n'est pas toujours le seul responsable. Les compagnies aériennes sont elles aussi responsables de la maintenance des avions. C'était justement le cas lors du dernier incident de roue, à San Francisco. Pour Mark Desaulnier, représentant de l’État de Californie, c'est plus globalement la sécurité du secteur aérien qui est négligée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, F. Couturon