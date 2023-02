Bœuf français : de moins en moins au menu

Depuis quelques semaines, l'approvisionnement en bœuf tricolore n'est plus 100% garanti. La pénurie et l'irrégularité dans les livraisons sont le lot quotidien des restaurateurs. Beaucoup de chaînes de restauration spécialisées dans la viande ont du mal à avoir trouvé du bœuf français. Chez McDonald's, aussi, à peine 80 % des steaks hachés au lieu de 100 % sont d'origine française, à cause de la baisse de production de 4 % en 2022. Ce manque est compensé par des importations européennes (Allemagne, Irlande ou encore Pologne). Que s'est-il passé ? Nous nous sommes rendus dans une exploitation en Seine-Maritime. Patrice Faucon est éleveur depuis 40 ans. Aujourd'hui, son cheptel a été réduit de moitié. Le fioul, les engrais, les aliments et les coûts de production ont triplé en cinq ans. Mais Patrice Faucon connaît également d'autres difficultés. À 57 ans, cet éleveur aimerait lever le pied, mais il peine à trouver un jeune pour reprendre l'exploitation. Comme lui, de nombreux exploitants ont du mal à trouver repreneur. Actuellement, seul un éleveur sur deux est remplacé après son départ à la retraite, comme l'explique Hélène Fuchey, économiste à l'Institut de l'élevage (IDELE). Les jeunes agriculteurs préfèrent faire la culture des céréales plus rémunératrice et moins contraignante. TF1 | Reportage F. Chadeau, I. Zabala