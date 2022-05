Boire du café, bon pour la mémoire et pour le cœur ?

Vous aussi, c’est peut-être votre indispensable du matin, voire de toute la journée. Près de 90% des Français consomment du café. En moyenne 5,4 kilos par an et par buveur. Mais saviez-vous qu’il était aussi bon pour la santé ? Une étude de chercheurs français démontre que la caféine serait d’abord bonne pour la mémoire, car elle stimule l'hippocampe. Cette zone favorise l’apprentissage et la mémorisation. En la faisant travailler, la caféine réduirait les risques de la maladie d'Alzheimer par exemple. Au-delà de la caféine, le grain de café contient une centaine de substances qui, elles aussi, peuvent avoir des bénéfices. Contrairement aux idées reçues, boire du café serait même bon pour le cœur. C’est ce qu’ont montré deux études américaines. “Le fait de boire deux à trois tasses de café par jour réduisait le risque d’accident cardio-vasculaire, et ne provoquait pas non plus de trouble du rythme cardiaque, comme on le disait autrefois”, déclare Pr Claire Mounier-Véhier, cardiologue et professeur à l'Université de Lille. Attention, pas question toutefois d’en boire des litres. Après 17 heures, il reste déconseillé, si vous voulez dormir tranquille. Et en très grande quantité, il peut avoir des effets néfastes, comme l’hypertension par exemple. TF1 | Reportage M. Verron, C. Souary, A. Malavaud