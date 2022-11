Bois de chauffage : attention aux arnaques

Geneviève Linger, habitante du Doubs, pensait faire une bonne affaire pour se chauffer cet hiver. Il y a deux mois, elle commande du bois sur ce site internet. Des bûches et des granulés, jusqu'à trois fois moins chères. L'offre est alléchante. Elle contacte le vendeur, l'échange éveille alors ses soupçons. Elle hésite, mais se laisse convaincre et commande finalement dix stères de bois pour 790 euros. Quelques heures plus tard, elle reçoit un appel de sa banque pour lui dire que le virement fait le matin ne passait pas. Geneviève réalise qu'il s'agit d'une arnaque. Si elle ne s'est pas méfiée, c'est parce que le site internet reprend le logo et le nom d'une entreprise, qui elle, existe bel et bien, la société de bois de chauffage Christian Juif. Immédiatement, Clément Juif et son père déposent plainte pour usurpation d'identité. Mais pendant des semaines, ils sont submergés par les appels et les messages des clients mécontents. La page frauduleuse a finalement été fermée. Les sites spécialisés ont recensé des centaines de plaintes pour des arnaques comme celles-ci ces derniers mois. Les escrocs profitent de l'engouement pour le bois de chauffage et des délais à rallonge. Pour éviter les pièges, faites attention aux prix trop attractifs. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Alibert, T. Marquez