Bois de chauffage : pourquoi tant de Français en commandent en plein été

Pascal Bouillard, dont l'entreprise livre du bois, croule sous les commandes. Cela peut paraître surprenant en été, mais les machines tournent à plein régime. Rien qu'en une matinée, il a livré cinq clients et la journée est loin d'être terminée. Avec la hausse des prix de l'électricité et du gaz, Pascal enchaîne les commandes. Ses tarifs, eux, continuent d'augmenter. L'été dernier, le prix du stère de bois était à 79 euros. En hiver, il est passé à 87 euros. Cet été, il a atteint les 89 euros. Et selon les professionnels du secteur, cela ne devrait pas s'arranger. Pour les granulés de bois, les prix devraient aussi augmenter d'ici la fin de l'année.