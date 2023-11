Bois de chauffage : la demande et les prix flambent

C'est un rituel, tous les soirs, depuis l'arrivée des premiers frimas, François fait flamber quelques bûches. Pour ce père de famille, c'est un complément de chauffage, mais aussi un plaisir. Mais cela demande une certaine organisation et de patience. Pour cause, les délais de livraison s'allongent puisque les fournisseurs croulent sous les commandes. Dans une entreprise de la région, les salariés travaillent jusqu'à dix heures par jour. Depuis deux ans et la flambée de l'électricité, les clients affluent. "Avant, on tournait autour de 2 000 clients dans une année. Depuis deux ans, nous en avons 5 000", précise Lulzim Berisha, gérant de S.L.B Bois de chauffage. La société a pourtant augmenté ses prix de 15% en 2022, en raison de la hausse des coûts de production et d'une forte demande. Pour un stère, soit 1 m3, il faut compter entre 75 et 115 euros. Et les granulés sont encore plus chers. Le prix du sac de 15 kilos est passé en 2022 de cinq à dix euros, avant de se stabiliser cette année à sept euros. Le bois reste actuellement l'énergie la plus intéressante pour le portefeuille. Chauffer une maison coûte en moyenne trois fois moins cher que de la chauffer à l'électricité. TF1 | Reportage S. De Vaissière, F. Litzler, T. Valtat