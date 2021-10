Bois de chauffage : les Français font le plein

C'est un mode de chauffage que les clients s'arrachent. Le poêle à bois ou granulés est de retour dans les foyers. Stéphane Monod en utilise un depuis un an. Il nous a expliqué que le dispositif lui coûte moins cher que les stères de bois et le gaz ou l'électricité. Il s'est même fait livrer des sacs de granulés, commandant deux fois plus que l'an passé, en complément du gaz. Des palettes qui lui permettront de réaliser jusqu'à 40% d'économie sur sa facture d'énergie cet hiver. D'un côté, les ventes de poêle sont boostées par les aides de l'Etat. De l'autre, les granulés sont très compétitifs. Ils se vendent donc de plus en plus. Dans l'entrepôt de Jean-Paul Jost, vendeur de granulés de bois à Molsheim (Bas-Rhin), on retrouve beaucoup moins de stock que les années précédentes. La demande est supérieure à l'offre. Conséquence, les prix augmentent, passant d'un prix d'été à 252 euros la tonne à 295 euros aujourd'hui. Le bois de chauffage est lui aussi très demandé. Gérard Vogel, vendeur de bois de chauffage à Truchtersheim en vend 30% de plus qu'en 2020. Ce fournisseur doit puiser dans ses stocks, car il lui faut du temps pour faire sécher les bûches. Une étape indispensable avant la livraison aux clients. Pour le moment, difficile de dire s'il y aura une pénurie ou non. Cela dépendra des températures et de la durée de l'hiver.