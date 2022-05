Boîte aux lettres : ces Français qui disent "Oui" au prospectus

À Libourne, fini les boîtes aux lettres qui débordent. La distribution de prospectus sera bientôt interdite. "Il y a beaucoup de trucs qu'on ne regarde même pas, qu'on jette sans regarder. Au final, ça ne sert à rien", confie une jeune femme. Désormais, chaque habitant devra afficher l'autocollant "Oui pub" sur sa boîte pour recevoir de la publicité papier à son domicile. Treize communes françaises ont décidé de tester ce nouveau dispositif pour une durée de trois ans. "C'est l'inverse du "Stop pub". On change le choix par défaut de l'usager. L'idée c'est de pouvoir choisir de recevoir sa pub, plutôt que de la recevoir et ensuite de la jeter", explique Clémentine Espeisse, chargée de projet "Zéro Waste". L'objectif est d'en finir avec les six tonnes de prospectus qui terminent chaque année à la poubelle. "La fait de jeter les papiers à chaque fois, c'est clair que c'est vraiment du gâchis. Maintenant, tout est informatisé, ils peuvent nous envoyer les trucs par Internet, c'est beaucoup mieux", s'exprime une mère de famille. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Devaux