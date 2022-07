Boîte noire et limiteur de vitesse : ça change quoi pour les automobilistes ?

Avec 130 km/h sur l'autoroute, vous vous laissez un peu trop aller. Jusqu'ici, seule votre conscience vous poussait à ralentir. Désormais, votre voiture le fera à votre place. "Non, mais je trouve ça abusé parce qu'on devrait être maître de son véhicule", désapprouve un automobiliste. "Ça pourrait être intéressant car ça va nous éviter, à nous automobilistes, de prendre des amendes", approuve un autre. À partir de ce mercredi 6 juillet , tous les nouveaux modèles de voiture seront équipés d'un limiteur de vitesse. Il s'agit d'un système informatique sous le capot, relié aux caméras de bord qui lisent les panneaux de limitation. De plus, votre système GPS indique à la voiture la route empruntée. En cas d'excès de vitesse, un signal sonore au visuel vous avertit. La pédale de l'accélérateur devient, elle, plus dure et se met à vibrer. C'est un système prometteur mais pas obligatoire. Vous pourrez le désactiver lors de vos trajets. La boîte noire est un autre système obligatoire dès ce mercredi 6 juillet pour les modèles de véhicule neuf. Déjà utilisée dans les avions, elle enregistre votre vitesse, les phases d'accélération, de freinage, le port de la ceinture ou l'usage des phares et des clignotants. En cas d'accident, le système garde en mémoire les trente secondes avant le choc et les dix secondes d'après, pour permettre aux enquêteurs de déterminer les circonstances de l'accident. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage J. Cressens, M. Duflot, J.F. Drouillet