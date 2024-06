Boîtes à clés : sont-elles assez sécurisées ?

Au moment de quitter votre domicile, vous avez chacun votre technique pour laisser une clé à proximité : dans la boîte aux lettres, sur le rebord de la fenêtre ou derrière un pot de fleurs. Mais depuis quelques années, certains utilisent un autre stratagème, la boîte à clés. Cette méthode est bien plus sûre, selon les personnes que nous avons rencontrées. Pourtant, certaines vidéos sur Internet expliquent comment crocheter ces boîtiers en quelques minutes. Cela pourrait vous faire changer d'avis, mais certains professionnels n'ont pas toujours le choix. Pour ses locations saisonnières, Loïc est parfois obligé d'utiliser ces boîtiers, en cas d'arrivée tardive de ses clients par exemple. Mais il le fait le moins possible. En cas de vol suite à l'ouverture d'une boîte à clés, votre assurance ne fonctionnera pas. Tout dépendra de la formule de votre contrat, le mieux étant de vous renseigner directement auprès de votre assureur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K Moreau et N. Robertson