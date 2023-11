Boîtes aux lettres : les vols de colis se multiplient

Un homme est pris en flagrant délit. Filmé par une résidente, il referme aussitôt les boîtes aux lettres qu'il vient d'ouvrir. Il tente de s'expliquer. Un peu partout en France, ces scènes sont devenues quotidiennes. Filmé à Saint-Ouen-sur-Seine par des caméras de surveillance, dans une résidence, près de Paris, un voleur ouvre les boîtes avec une clé, tout simplement. Et il a pris ses habitudes. Qui sont ces voleurs qui encourent 45 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement ? Certains utilisent la force, comme une perceuse. Pour d'autres, une clé suffit, comme l'observe Adrien Girault, responsable d'une société de sécurité. D'après lui, ce sont, soit des livreurs ou des individus qui ont tous les accès nécessaires, c'est-à-dire des clés passe-partout qui s'achètent facilement sur internet. Pour éviter les mauvaises surprises si vous devez recevoir un colis, les entreprises de livraison conseillent de privilégier les points relais et les consignes, beaucoup plus sécurisés. TF1 | Reportage N. Pellerin, P. Michel, E. Drouillac