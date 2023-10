Bombardements sur Gaza : les hôpitaux débordés

Un homme blessé à même le sol et le bruit du chaos résonne. Des familles pieds nus, surprises en pleine nuit, la poussière des bombardements persiste encore sur leur visage. Les médecins manquent de matériel médical, mais aussi d'eau et de carburant. L'unique centrale électrique de Gaza ne fonctionne plus depuis le 11 octobre. À l'extérieur, notre équipe découvre une morgue de fortune et toujours de nouveaux blessés. "Ce sont des femmes, des enfants, et un bébé de sept mois. Ce sont tous des civils, ils étaient dans un camp de réfugiés, ils ont été frappés par des missiles, des bombardements. Ça, c'est un crime, c'est un crime ", déclare un des civils que nous avons rencontré à l'hôpital. Au sixième jour, les frappes se poursuivent. Sous les décombres, on découvre des familles entières, et l'annonce de nouveaux décès. Notre équipe a rencontré un homme, arrivé la semaine dernière d'Allemagne pour une visite surprise à sa famille. Ce matin du 12 octobre, neuf d'entre eux ont été tués. "Il y a eu une frappe sur la maison de mon frère vers minuit et demi sans aucun avertissement ", déplore-t-il. Ce soir, les habitations touchées par les missiles fument encore et les frappes continuent. TF1 | Reportage F. De.Juvigny, I. Al-Asttad