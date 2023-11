Bombardements sur Gaza : quelle est la stratégie de l’armée israélienne ?

Des combats d’artillerie dans les faubourgs de la ville de Gaza, les troupes israéliennes avancent aussi à pied. Tsahal dit avoir tué des dizaines terroristes la nuit dernière. Le Hamas réplique avec des drones armés. Des terroristes, habillés en civil, surgissent aussi des tunnels, armés de lance-roquettes. Tsahal reconnaît la mort au combat de 18 de ses soldats depuis mardi. L’armée israélienne avance sur trois fronts, au nord-est, pour bloquer les troupes du Hamas, au nord-ouest, en vue d’atteindre l’hôpital Shifa, considéré comme le QG des terroristes, et enfin depuis l’Est, afin de leur couper toute retraite. Tsahal affirme avoir atteint la mer et encerclé Gaza. Notre équipe a pu rencontrer une unité dans un kibboutz. Les États-Unis appellent à une pause dans les combats, eux, n’en voient pas l’utilité. L’armée israélienne maintient sa stratégie de bombarder en continu, sans relâche, la bande de Gaza et les cibles terroristes du Hamas. TF1 | Reportage B. Christal, I. Bornacin, G. Parrot