La tempête Ciarán, "une bombe météorologique" : les explications d'Evelyne Dhéliat

Bombe météorologique, c'est un terme officiel, employé par Météo-France. Ce mardi 31 octobre 2023, on avait, sur l'Atlantique, une masse nuageuse tout à fait logique, normale, ordinaire. Au fil des heures, une dépression s'est formée, avec des nuages qui s'enroulent autour de la dépression. Cela aussi, c'est normal. Mais, ce qui est exceptionnel, cette fois-ci, c'est que la pression atmosphérique a baissé de façon vertigineuse, les pressions sont donc très basses, et de façon extrêmement rapide. C'est cela, la bombe météorologique, c'est donc la formation des vents extrêmement violents. D'ailleurs, on est nombreux à avoir un baromètre chez soi. Et vous pouvez constater que là où les chiffres sont les plus bas, basses pressions, souvent, il y a marqué le mot "tempête". TF1 | E. Dhéliat