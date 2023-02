Bon et pas cher : le retour en grâce des bouillons

Les bouillons sont devenus des restos à la mode. On y vient presque sur un coup de tête, comme dans une cantine ou encore pour fêter un anniversaire. Le secret des bouillons se trouve sur la carte. On y trouve du poireau vinaigrette ou œuf mayo à 2,5 euros, mais encore du bœuf bourguignon ou saucisse purée à moins de 15 euros. Les prix sont certainement imbattables. À Lyon, dans la ville des bouchons, les bouillons ont su trouver leurs places. Dans les bouillons "Maurice" et "Croix-Rousses", il n'est pas rare de mettre à table 250 personnes sur certains services. Pour assurer ce service juteux, tout se joue en cuisine. Les plats sont presque tous préparés en avance. Au moment du coup de feu, le chef Dominique Mallia, du bouillon "Croix-Rousse", est capable de dresser une assiette en une minute. Le bouillon dijonnais "Notre Dame", enregistre environ 5 000 couverts chaque mois. Le chiffre d'affaires sera trois fois plus élevé que prévu cette année. TF1 | Reportage O. Couchard, I. Blonz, L. Gorgibus