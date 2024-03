Bon plan : des vacances d'été à petit prix

La première astuce est de s'éloigner des zones très touristiques. Par exemple, à Thiez, à une heure d'Annecy (Haute-Savoie), ce gite tout confort, qu'on voit à l'image avec piscine est à 900 euros la semaine pour quatre en aout. Il est loué deux fois moins cher que l'équivalent dans une zone prisée. Randonnée, baignade... Il n'y a pas de dépenses surprises dans les activités autour. Un autre bon plan existe pour maitriser son budget en vacances d'été à la montagne. Aux Gets (Haute-Savoie), un pass à trois euros par jour donne accès à plusieurs activités en station, comme les remontées mécaniques en tant que piéton, dans la base de loisirs ou des sorties découvertes en petit train, par exemple. Comment s'y retrouver sans se ruiner parmi les dizaines de milliers d'offres sur Internet pour l'été ? Entre vacances à la mer ou à la campagne, comment choisir ? Nous nous sommes rendus au siège d'une célèbre enseigne de hard discount. On y négocie avec les tours opérateurs les prix les plus bas pour vos vacances. Aujourd'hui, par exemple, il existe une offre d'une semaine à 649 euros pour quatre personnes fin juillet en Vendée. Alors comment trouver des vacances à moins de 1 000 euros la semaine ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Pellerin, M. Chaize