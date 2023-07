Vacances : le bon plan des voitures de location à un euro

Comme des centaines de milliers de vacanciers, nous prenons la direction du sud de la métropole. Pour partir à Lyon en train, il faut compter plus de 60 euros par personne, rien que pour l'aller. Alors pour une famille, la facture peut vite monter. Une autre option : la location de voiture. Pour faire un Paris-Lyon par exemple, avec une voiture de location, il faut compter plusieurs centaines d'euros, mais il existe des solutions pour payer moins cher, beaucoup moins cher même. Sur la plateforme DriiveMe, nous allons louer notre voiture à un euro, en répondant à une annonce. Vous allez vite comprendre pourquoi. L'entreprise Keyrus, souhaite déplacer un véhicule de fonction pour un collaborateur qui vit à Villeurbanne, en banlieue de Lyon. Elle a posté une annonce sur la plateforme et nous serons donc les convoyeurs. À un euro pour sept personnes, ça vaut le coup pour nous. Et l'entreprise aussi y trouve son compte.