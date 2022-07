Bon plan : échange vacances contre petits services

En vacances, comment les Français font-ils pour limiter la facture en ces temps d’hyperinflation ? Il est possible de trouver des hébergements gratuits, à condition de rendre un petit service comme surveiller une piscine, ou bien aider à la ferme. Un cadre paisible, loin du stress des grandes villes. C’est au beau milieu d’une ferme d’alpagas, que Nolwenn a posé ses valises, très loin de son quotidien parisien. Contrairement aux apparences, elle n'est pas employée dans la ferme, mais bien en vacances. Et cela, en étant logée, nourrie totalement gratuitement. En échange, elle doit rendre service à Nina, agricultrice. Chaque matin, Nolwenn nourrit, et entraîne donc les alpagas. Pour Nolwenn, c’est l’occasion de découvrir les alentours, et pour Nina, une aide précieuse. Elle élève seule 40 alpagas. Accueillir des voyageurs, venus parfois des quatre coins du monde, est aussi une grande richesse. Après dix jours de séjour, il est temps pour Nolwenn de regagner Paris. Claudine et Jean-Louis ne devront pas s’occuper des alpagas, mais d’une villa de 150 mètres carrés, et de son immense jardin, près de la Rochelle. Les propriétaires sont partis en vacances. C’est la condition pour profiter de trois semaines dans la villa, sans débourser un centime. Grâce à ce concept, le couple a pu découvrir toutes les régions de France. TF1 | Reportage C. Ébrel, S. Hernandez