Bon plan : louer des vêtements pour ses enfants

Pour 40 euros par mois, Jiliane a pu renouveler la garde-robe de sa fille Olivia. Elle n'a pas acheté tous les vêtements, mais elle les loue. Elle peut ensuite renvoyer gratuitement les vêtements qu'elle ne souhaite plus. La marque les revendra d'occasion. Pour sa nouvelle commande, il suffit de cliquer sur le site de l'enseigne. La jeune maman reçoit sa sélection directement chez elle. L'offre de location est proposée depuis quelques mois par une marque spécialisée dans les vêtements pour enfant. Comptez entre 30 et 60 euros par mois selon le nombre de pièces. Pour une sélection de sept vêtements, c'est 40 euros la location contre 220 euros à l'achat. La location est synonyme d'économie pour les parents. Pour la marque, c'est un moyen de fidéliser sa clientèle. C'est une nouvelle stratégie commerciale qui inspire même les géants de l'habillement. La grande enseigne Kiabi s'est aussi lancée dans la location de vêtements. Elle est encore en phase de test. Dans trois magasins, 300 abonnés en bénéficient, comme celui dans le Pas-de-Calais. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Payró, F. Le Loïc, F. Mignard