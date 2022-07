Bon plan : louer une voiture pour 1 euro

Armand, Priscilla et leur fille partent en vacances. Et pour faire le trajet Paris-Annecy, ils ont loué cette voiture. Elle appartient à un particulier, une personne âgée qui veut justement la déplacer à Annecy, mais qui ne se sent pas de faire les cinq heures de route. Tout le monde y trouve son compte, le prix de la location est symbolique, un euro seulement. C'est une belle économie et il y a de quoi se faire plus plaisir en vacances. Rapatrier des voitures d'une ville à l'autre et en profiter pour voyager, Moustafa l'a fait plusieurs fois. Mais attention, il est impossible de garder le véhicule toute la semaine. Un euro c'est pour 24 heures seulement. Ce jour-là, il arrive de Lyon. Moustafa doit donc le restituer à Nicolas, un vendeur de voitures. Il l'attend d'ailleurs devant sa concession pour un état des lieux rapide du véhicule. Un site Internet les a mis en relation. Une signature et un tampon plus tard, la location est terminée. Si pour le particulier, ça ne coûte presque rien, côté professionnel, le service est facturé une centaine d'euros par le site web. Comment trouver ses locations à un euro ? TF1 | Reportage T. Jarrion, T. Fribourg