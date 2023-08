Bon Plan : réparer soi-même sa voiture

François Gomy, utilisateur d'un garage en libre-service, de Saint-Georges-sur-Eure, vient réparer sa voiture et cette révision, il va la faire lui-même. Découverte des outils, quelques consignes et c'est parti ! Ce retraité, du genre bricoleur, va lui-même faire la vidange de son break dans cet atelier professionnel. On appelle cela le Garage en libre-service, une pratique qui permet de réduire fortement la facture d'entretien de son véhicule. Pendant que François change son huile, le garagiste peut s'occuper de quatre véhicules et louer une partie inutilisée de son atelier à son client. Une initiative bienvenue, alors que le prix des réparations automobiles a fortement augmenté cette année 2023, de plus de 11 %. Dans le garage en libre-service de Ramonville-Saint-Agne, en Haute-Garonne, le mécanicien supervise la réparation et donne les consignes. C'est une première pour Adrien Belny, qui vient changer ses plaquettes de freins. Dans ce garage, le mécanicien vérifie systématiquement votre véhicule avant votre départ. En revanche, en cas de panne, c'est votre assurance qui est engagée et non pas la sienne. TF1 | Reportage M. Beringer, S. Petit, S. Deperrois