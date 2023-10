Bonbons : le réconfort à petit prix

Vous vous laisserez bien tenter par un peu de douceur. On sait qu'il ne faut pas en abuser, mais on trouve toujours une bonne excuse. Et dans ces moments-là, le porte-monnaie passe au second plan. En 2023, les Français ont acheté 3 000 tonnes de confiseries de plus qu'en 2022. Si l'on parle en sucettes, c'est 333 millions de plus. C'est une très bonne nouvelle à laquelle ne s'attendaient pas les confiseurs. Le prix du sucre ayant plus que doublé, beaucoup ont augmenté leurs tarifs. Gilles Duault, président-directeur général de Kubli, vendait ses confiseries, en moyenne, douze euros le kilo. Elles sont, aujourd'hui, à quinze euros le kilo. Si les confiseries se vendent aussi bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour les enfants, certes, mais les adultes ne sont pas en reste. Quatre bonbons sur dix sont consommés par les adultes. Fabricants et vendeurs attendent maintenant, avec impatience, Halloween, une journée qui représente, à elle seule, 15 % de leur chiffre d'affaires. TF1 | Reportage L. Kebdani, L. Cloix, W. Wuillemin