Bondy, là où tout a commencé pour Kylian Mbappé

Une machine, un modèle, un symbole... À Bondy, Kylian Mbappé est tout cela à la fois. Dans une ville de 53 000 habitants située en Seine-Saint-Denis, beaucoup de personnes l'ont déjà croisé et sont fières de lui. En effet, le joueur de 19 ans s'est beaucoup investi dans sa carrière. Mais aussi, il a investi en son nom dans la construction d'un terrain de foot, qui a été inauguré en 2017. La ville espère désormais bénéficier d'une subvention du PSG, pour rénover un autre centre sportif.