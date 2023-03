Bonheur : quelle est votre recette ?

À la recherche du bonheur, nous avions besoin d’un peu d’aide. Nous sommes donc partis vous poser la question, qu’est-ce qui vous rend heureux. Il y aurait des activités propices au bonheur, par exemple, chanter, jardiner, ou faire du sport. Ce sont des moments de vie où notre esprit est totalement concentré sur quelque chose qui, non seulement, nous fait plaisir et elles font sens”, a expliqué Sophie Machot, autrice de “Il faut savoir perdre de vue le rivage” (Éditions Eyrolles). Ces moments, qui nous vident l'esprit, n’offrent qu’une parenthèse dans la vie. Alors, le reste du temps, que faut-il faire ? La recette du bonheur est compliquée, mais selon Fabrice Midal, philosophe, l’idée générale, c'est : “D’arrêter de se prendre la tête et de vouloir être parfait, faire des to do list, tout ce qu’on doit faire, être dans une case en permanence. Vouloir être parfait, au lieu de vouloir simplement être un être humain. Et le bonheur, c’est toujours une question de rencontre”. Et tous ceux que nous avons croisés ce lundi sont formels, il suffit d’un sourire pour illuminer une journée. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, L. Delsol, S. Iorgulescu