Bonifacio hors saison : la perle corse rien que pour vous

Bonifacio, la perle de l’extrême-sud de la Corse. Beaucoup connaissent la carte postale estivale, moins la cité des falaises l’hiver. Hors saison, la lumière enveloppe et illumine les parois calcaires. Elle change la physionomie du port et des bâtisses de la ville. Bonifacio, citadelle imprenable, a été bâtie sur huit hectares, au 11e siècle, par les Génois. Depuis le 13e siècle, les confréries religieuses n’ont jamais cessé leurs œuvres de charité et leurs pratiques liturgiques. Le président de l’un des cinq confréries nous confie qu’être Bonifacien, c’est aussi, parler sa propre langue. “Effectivement, Bonifacio a une histoire parallèle avec le reste de l’île, dû au fait de la colonisation génoise qui s’est passée différemment. Ici, au lieu de venir chez l'habitant Corse, ils ont carrément vider la ville. Vider la ville et importer 1 500 personnes du jour au lendemain, 100% Génoises.” L’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier