Bonne nouvelle : les assurances habitation moins cher

En banlieue de Rennes, Nicolas vit avec ses deux enfants dans cette maison. Il cherche à faire des économies sur son assurance habitation. Il compare différentes offres et s'aperçoit qu'il peut économiser jusqu'à 20 %, avec les mêmes garanties. Sa facture mensuelle est passée de quinze à onze euros. Dans l'Hexagone, en moyenne, les tarifs des assurances habitation ont diminué de 2,1 % en un an. L'augmentation du télétravail est l'une des raisons de cette baisse. Dans cette société d'assurance, on observe très concrètement ces conséquences. Moins de sinistres, ce qui implique donc des primes moins élevées. L'arrivée de nouveaux assureurs en ligne ces dernières années est l'autre raison qui explique la baisse des tarifs. Leur force : ils n'ont pas d'agence et paient moins de charges. Selon ce comparateur en ligne, si vous changez d'assureur pour faire des économies, soyez vigilants. Vérifiez bien que vos franchises et garanties restent identiques.