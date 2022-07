Bons plans : les sorties de l'été à prix réduits

Train, hôtel, courses... En vacances, il y a les budgets que vous avez déjà comptabilisés. Puis il y a toutes les activités que vous souhaiteriez découvrir mais qui ont un coût. Pour se faire plaisir sans se ruiner, certains ont leurs astuces, comme obtenir un rabais sur une sortie au zoo. Pour elle et ses deux enfants, Delphine a payé l'entrée d'un parc zoologique dans les Yvelines 65 euros au lieu de 79 euros. Une réduction de 14 euros obtenue grâce à un pass proposé par le département, qui est gratuit et donne accès à des réductions sur une centaine de loisirs. La seule condition est de s'inscrire sur Internet. Entre juillet et août, le parc espère ainsi attirer près de 4 000 nouveaux visiteurs grâce au pass. Partout dans le pays, plusieurs régions proposent ce genre de sésame. Gratuit ou payant, il permet d'accéder à prix cassé à des activités, des visites ou des excursions. Dans le Vaucluse, des touristes découvrent une mine d'ocre. Il est aussi possible d'obtenir ces réductions pour visiter les musées les plus réputés. Au musée d'Orsay, l'entrée est de 10 euros, au lieu de 14 euros, tous les jeudis à partir de 18h. TF1 | Reportage T. Leproux, Q. Trigodet, J.P. Hequette