Bonus, leasing à 100 euros : ce qui change pour vous

Fini le bonus écologique pour la Tesla, même chose pour la Dacia et la voiture de marque MG. Les trois voitures sont pourtant dans le top cinq des meilleures ventes électriques, mais toutes sont fabriquées en Chine. Désormais le nouveau bonus auto est réservé aux véhicules fabriqués en Europe de manière moins polluante, comme avec la Volkswagen ID.4. Avec le bonus, le prix de la voiture passe de 44 000 à 39 000 euros. L’objectif du gouvernement est aussi de favoriser les usines françaises, car en 2023, de nombreuses Peugeot et Renault électriques construites en France doivent sortir, comme la nouvelle R5 par exemple. Et si vous n’avez pas les moyens d’acheter une voiture électrique, la location peut être une solution grâce au dispositif à 100 euros par mois, enfin officialisé. Qui y a droit ? Les ménages aux revenus modestes. Par exemple, si vous êtes un célibataire et gagnez 1 378 euros net par mois maximum ou si vous êtes un couple avec deux enfants et que vous gagnez au plus 4 129 euros net mensuels. Pour vérifier votre éligibilité, un site internet officiel a été mis en place. Son adresse : mon-leasing-electrique.gouv.fr. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, G. Bertrand, C. Nieulac