Bonus réparation : ce qui va changer au 1er janvier

Nouvelle année rime avec nouveau bonus. Dès le 1er janvier, certaines primes seront revalorisées. Ce sera le cas pour faire réparer votre lave-linge par exemple. Le bonus réparation passera de 25 à 50 euros pour le lave-linge. Ce sera 25 euros pour une cuisinière, et même 60 pour une télévision. L’agenda de Stéphane, technicien réparateur, risque de se remplir encore plus. Pour répondre à la demande, son entreprise forme même davantage de techniciens. Exemple avec un lave-linge, le coup de la réparation s’élève à 110 euros. Avec la future prime de 50 euros, la facture tomberait à 60 euros. De quoi inciter encore plus les clients comme Célia à opter pour la réparation. En 2024, le bonus réparation est également étendu à 24 nouveaux appareils. Et un souci très fréquent, l’écran de téléphone cassé ! Le coup de pouce s’élève à 25 euros, pour un coût moyen de 150 euros pour réparer un écran. Toujours ce prix pour un client. TF1 | Reportage E. Payro, B. Hacala, C. Biet