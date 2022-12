"Bonus réparation" : comment en profiter

L’enceinte de Teddy a rendu l’âme pile pour le premier jour du bonus réparation. “Des fois, les réparations, on a tendance à penser que cela coûte plus cher que de racheter un appareil neuf. Donc, c’est vrai que le bonus, personnellement, m'a incité à venir ici pour voir si c'était réparable”. Au final, quel que soit le prix de la réparation, Teddy va bénéficier de 15 euros de remise, directement déduit de la facture. Mais le montant du bonus réparation varie en fonction du type d’appareil. Il est de 10 euros pour un grille-pain, 25 pour un réfrigérateur et jusqu'à 45 euros pour un ordinateur, à condition qu’il ne soit plus sous garantie et de se présenter auprès de l’un des 500 réparateurs agrées quali-répar. “J’espère que beaucoup de gens répareront plus leur matériel”, lance une usagère. C'est d’ailleurs l’objectif de ce bonus. Chaque année dix millions d’appareils sont réparés. Un chiffre que l’État souhaite faire augmenter de 20% mais encore faut-il arriver à recruter. Pour financer tout cela, c’est l’éco-participation qui est mobilisée. Ce montant en tout petit que vous payez à chaque achat. Et la liste des produits éligibles n'est pas encore complète. Pour un micro-onde ou un sèche-cheveux, par exemple, il faudra attendre 2024 voire 2025 avant de bénéficier du bonus réparation. TF1 | Reportage M. Desmoulins, L. Baqué, C. Nieulac