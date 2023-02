Bonus réparation : les raisons d'un succés

Cela fait des jours que le lave-vaisselle de Marc ne fonctionne plus. Il a fait appel à un réparateur pour trouver la panne. Le montant de la facture pour la réparation est de 50 euros, mais Marc n’en payera que la moitié grâce au bonus réparation, directement déduit. Pour lui, ce coup de pouce est le bienvenu. Le montant de l’aide varie selon le type de réparation : dix euros pour un grille-pain ou un fer à repasser, 25 euros pour un appareil plus gros, comme un lave-linge, et jusqu’à 45 euros pour un ordinateur. Pour en bénéficier, il y a deux conditions : la première, il faut que l’appareil ne soit plus sous garantie, et la deuxième, il faut que vous fassiez appel aux 962 réparateurs agréés « Quali Répar ». Une trentaine d'appareils est concernée par ce bonus et ce sont surtout les gros électroménagers que les Français font réparer. L’aide serait-elle moins avantageuse pour les plus petites pièces ? “Pour les petits électroménagers neufs, il y a des prix d’appel qui sont tellement bas que du coup, le réflexe d’acheter un neuf reste majoritaire”, répond Aurélie Fircowicz, directrice marketing de Murfy. Du côté des produits éligibles, la liste devrait s’étendre. Pour un micro-onde ou un sèche-cheveux, par exemple, il faudra attendre 2024, voire 2025, pour pouvoir profiter de ce coup de pouce réparation. TF1 | Reportage L. Deschateaux, F. Moncelle, J.M. Lucas