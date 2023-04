Bonus réparation : peut mieux faire

Depuis le mois de décembre dernier, une pièce réservée aux appareils endommagés est pleine. Nous avions rencontré la commerçante lors du lancement du label. Actuellement, elle reçoit de nombreuses demandes. C'est une bonne nouvelle pour son activité. "Depuis le départ, on a eu à peu près 300 remboursements effectifs sur les demandes de réparabilité. En gros, on a vingt dossiers par semaine", explique Émilie Lécuyer, gérante, service de réparations "La Maison Chartraine" (LMC) Champhol (Eure-et-Loir). Et pourtant, nous sommes encore loi des objectifs. Au niveau national, le gouvernement avait prévu 500 000 réparations d'ici fin 2023, grâce au bonus. Mais quatre mois après son lancement, seules 21 000 réparations ont été enregistrées. D'abord, parce que certaines réparations ne sont pas rentables, surtout sur les petits électroménagers moins chers qu'il est parfois plus intéressant de remplacer. Autre frein, il n'y a aujourd'hui que 1 200 réparateurs labellisés dans le pays alors qu'ils devraient être 3 000 en tout. Et tous les appareils ne sont pas concernés comme les fours micro-ondes par exemple. Ils ne seront éligibles qu'en 2024. Les demandes ont augmenté de 20 %. Forcément, cela peut allonger les délais de réparation. Le bonus réparation va s'étendre progressivement à d'autres produits du quotidien comme bricolage, les vêtements ou encore les meubles d'ici la fin de l'année. TF1 | Reportage L. Adda, L. Bacqué, P. Mislanghe