Bonus voitures électriques : ce qui va changer pour les acheteurs

Le Peugeot e-208 est l’une des voitures électriques qui se vend le mieux en Métropole. Et pour attirer toujours plus de client, Alexandre Bonnet, concessionnaire, met en avant un argument de poids “le bonus écologique de 5 000 euros”, à un coup de pouce de l'État, qui fait souvent la différence. Aujourd’hui, le bonus s’applique selon deux critères : un prix maximum de 47 000 euros et un poids inférieur à 2,4 tonnes. Cela conserve aussi bien les modèles français, allemand, mais aussi chinois ou américains. Comme Tesla, le modèle le plus vendu en Métropole, et pourtant fabriqué à l'étranger, ce qui interroge le client. Pour privilégier les voitures produites en Europe sans enfreindre les règles du commerce, le gouvernement va ajouter un troisième critère, qui est l'empreinte carbone. Concrètement, le bonus nouveau formule sera réservé aux voitures fabriquées dans des pays équipés de centrale nucléaire et producteur d'énergie renouvelable. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Corrieu, P. Ninine