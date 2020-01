Bordeaux a son premier médecin… virtuel

Des chercheurs du CNRS de Bordeaux ont créé une psychiatre virtuelle. Julia peut diagnostiquer les addictions et les éventuels troubles dépressifs chez les patients, avec la reconnaissance vocale. Une consultation assez déstabilisante, car le robot adopte des attitudes humaines comme cligner des yeux. Ceci est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle et un travail d'équipe entre le corps médical et des ingénieurs informatiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.