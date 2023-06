Bordeaux : émotion après une violente agression

La grand-mère et sa petite fille de sept ans sont devant chez elles, lorsqu’un homme s’approche, hagard. Elles tentent de se réfugier à l’intérieur, lui, bloque la porte avec son pied. Il se jette sur les deux victimes, et les tire violemment sur le trottoir. Il agrippe la petite fille, puis ramasse un objet tombé au sol, et part en courant, visiblement effrayé par le chien. L’enfant et la septuagénaire souffrent d’égratignures et de multiples contusions. Le quartier est sous le choc. Tous les policiers du secteur sont avertis. En à peine une heure, ils retrouvent le suspect et l'interpellent. Braihima B. est né en 1993. De nationalité française, il a été condamné à quinze reprises pour contentieux routier et des infractions liées aux stupéfiants. Il est sans domicile fixe. Les riverains décrivent un homme agité. Selon le parquet, l’homme souffre de schizophrénie et de trouble de comportement. Son état a été jugé incompatible avec la garde à vue, il a donc été placé au centre hospitalier Charles Perrens. Toujours présumé innocent, il reste à la disposition de la justice. La classe politique, tout bord confondu, n'a pas tardé à réagir. De son côté, la famille des victimes dénonce dans un communiqué, la récupération politique. TF1 | Reportage A. Brousse, L. Merlier, F. de Jugigny