Bordeaux-Paris : des TGV pas assez nombreux et trop chers ?

Guillaume Thomas travaille dans une entreprise à Bordeaux, mais il doit rentrer régulièrement à Paris. C'est là que le casse-tête commence. À certaines heures, impossible de trouver un train. Et ceux qui restent sont hors de prix à moins de s'y prendre plusieurs semaines à l'avance. Même constat devant la gare de Bordeaux. Il est difficile, voire impossible, de trouver un train vers Paris à quelques jours du départ. Ce qui peut pénaliser les voyages professionnels. L'une des raisons de cette tension, certains trains supprimés pendant la période Covid n'auraient pas été remis en route. Selon Christian Broucaret, il y a près de 15% de places en moins. Et il faudrait cinq à six trains de plus par jour pour que ce soit confortable pour les usagers". L'argument est contesté par l'entreprise ferroviaire. En effet, selon Franck Dubourdieu, directeur commercial chez TGV Atlantique, "il y a 19 allers-retours entre Paris et Bordeaux. On est revenu au niveau du pré-Covid à compter de mars. À certains moments, on peut se retrouver avec des trains pleins la veille, mais ce n'est pas systématique". Autre explication, l'arrêt de la navette aérienne entre Bordeaux et Paris oblige plus de 500 000 passagers par an à trouver un autre moyen de transport. T F1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier.